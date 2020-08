Boccia “Il 14 settembre la scuola aprirà in sicurezza” (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – A settembre “si voterà e dobbiamo votare in sicurezza, così come il 14 settembre apriranno le scuole in sicurezza”. Lo ha detto Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, ospite di “Agorà estate” su Rai3.Un secondo lockdown generalizzato? “Lo escludo”, ha affermato Boccia.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano

F_Boccia : Capisco i ragazzi che vogliono divertirsi ma il nostro dovere oggi è riaprire le #scuole Abbiamo promesso che a s… - fattoquotidiano : “Ti vengo a prendere e ti uccido”: il ministro Boccia minacciato di morte su facebook - nzingaretti : Caro @F_Boccia un grande abbraccio da me e da tutto il @pdnetwork. La maggioranza degli italiani è schierata per fe… - nestquotidiano : Boccia “Il 14 settembre la scuola aprirà in sicurezza” - Notiziedi_it : No alla riapertura delle discoteche: il Tar boccia la richiesta dei gestori -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia “Il Esplosione a Beirut, il presidente: «Forse è stato un missile» Corriere della Sera