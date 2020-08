Barbara D’Urso vampate da menopausa? Hater implacabili (Di mercoledì 19 agosto 2020) Barbara è pronta per uscire: stivaletti di camoscio, vestito di pizzo lungo tirato su e gambe in bella vista e su Instagram pubblica una foto che, manco a dirlo, è oggetto di critiche da parte degli Hater Appoggiata al bracciolo di una poltrona bianca la D'Urso avverte i suoi fan che è pronta ad uscire e giù i commenti: lei si scopre e quindiArticolo completo: Barbara D’Urso vampate da menopausa? Hater implacabili dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

patriziobertani : @andr900 E non solo. Fino a poco fa usavano dire :”donne incinta”, usando il singolare laddove andava il plurale. E… - Isabel55318197 : @doctorgis84 La vita è UNA sola demente! ????? m stì ragazzi chi è che li cresce? Barbara D'Urso??? - ItaTvfan : Io continuo a vedere sul mio instagram foto di Barbara d'Urso (63 anni fonte Wikipedia ) asimmetriche e con primi p… - annanamia : @GiusCandela Me ne fotto, gente che sono scomparsi in TV e che ora ci torneranno grazie al #GFvip e poi continueran… - marco_snarco : I vecchi non sanno nemmeno che Draghi ha fatto un discorso. Tanti di loro non sanno chi è Draghi. Loro ascoltano Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia