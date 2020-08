Violenta rissa in spiaggia durante l’aperitivo: 5 persone denunciate (Di martedì 18 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIschia (Na) – Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Ischia, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale di Napoli. Cinque le persone denunciate dai militari della stazione di Forio, intervenuti sulla spiaggia di Citara per sedare una Violenta rissa. Scoppiata per futili motivi – durante un aperitivo in spiaggia uno dei giovani coinvolti avrebbe lanciato inavvertitamente sabbia contro ragazzi di una vicina comitiva – la rissa ha coinvolto 5 giovani tra i 20 e i 22 anni, tutti soccorsi presso l’ospedale di Ischia e ritenuti guaribili tra i 2 e i 10 giorni. Bloccati prima che la violenza portasse a conseguenze peggiori, i 5 sono stati denunciati. Sono invece ... Leggi su anteprima24

Atlantidiana : Ma questi sono impazziti stanno provocando la reazione violenta del popolo, stanno provocando la rissa sociale, ma… - NewSicilia : Uno scherzo è degenerato in #rissa: ex deputato regionale in ospedale. #Trapani #Cronaca #Newsicilia - ilSicilia : #Cronaca Violenta rissa a Comiso, accoltellato un extracomunitario - LaCnews24 : Ancora una violenta rissa a Diamante, pestato a sangue un giovane #calabrianotizie #newscalabria - MolfettaLiveIt : #Molfetta Violenta rissa nei pressi di una comunità: un ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Violenta rissa Violenta rissa in spiaggia durante l'aperitivo: 5 persone denunciate anteprima24.it Milano, rissa all’Arco della Pace: cameriere di un locale prende a pugni un ragazzo

Rissa sedata in poco tempo I due ... Poi, quando l'aggredito si è messo in posizione per iniziare a fare a pugni, gliene ha sferrato uno molto violento in faccia, facendolo cadere a terra. La vittima ...

Alba Adriatica, rissa tra giovani: otto denunciati dai Carabinieri

ALBA ADRIATICA (TE) – Intorno alle 00.30, di oggi, all’esterno di uno stabilimento di Alba Adriatica, si è scatenata una violenta rissa tra due gruppi contrapposti, in particolar modo tra almeno 7/8 ...

Rissa sedata in poco tempo I due ... Poi, quando l'aggredito si è messo in posizione per iniziare a fare a pugni, gliene ha sferrato uno molto violento in faccia, facendolo cadere a terra. La vittima ...ALBA ADRIATICA (TE) – Intorno alle 00.30, di oggi, all’esterno di uno stabilimento di Alba Adriatica, si è scatenata una violenta rissa tra due gruppi contrapposti, in particolar modo tra almeno 7/8 ...