Internet Explorer 11: Ecco quando darà l’addio sul web (Di martedì 18 agosto 2020) Microsoft ha annunciato che Internet Explorer 11 darà l’addio al web il 17 Agosto 2021, in quanto a partire da quella data l’azienda terminerà il supporto del browser nei servizi e nelle app Microsoft 365. Invece, per quanto riguarda la web app di Microsoft Teams il supporto cesserà il prossimo 30 novembre, inoltre le cattive notizie non sono finite perché ci sono novità anche per Edge Legacy. Tra poco più di un anno Internet Explorer 11 saluterà definitivamente il web Oggigiorno sono davvero molto pochi gli utenti che utilizzano Internet Explorer 11, in quanto è possibile avvalersi di tantissime alternative che permettono di navigare senza dover necessariamente avvalersi del celebre browser di ... Leggi su quotidianpost

