È morto Cesare Romiti, un quarto di secolo al vertice della Fiat (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Cesare Romiti, ex amministratore delegato e presidente di Fiat, è morto a 97 anni nella sua casa di Milano. Lo hanno confermato all'AGI fonti vicine all'ex manager. Nel gruppo torinese ha passato 25 anni, dal 1974 al 1998, segnandone profondamente la storia al fianco di Gianni Agnelli. Con Cesare Romiti se ne va uno dei protagonisti della storia industriale italiana del '900, con ruoli nelle grandi aziende pubbliche e nel principale gruppo privato, Fiat, dove fu a lungo il braccio destro di Giovanni Agnelli. "Scompare un importante protagonista di una impegnativa e controversa stagione delle relazioni industriali e del capitalismo italiano, in presenza di profonde trasformazioni dei mercati internazionali e di spinta a ... Leggi su agi

Lutto nel mondo della finanza e dell'industria italiana: si è spento oggi, all'età di 97 anni, Cesare Romiti, manager tra i più importanti in Italia, legato in maniera indissolubile alla Fiat e Gianni ...è morto all’età di 97 anni, dopo una lunga malattia, Cesare Romiti, ex amministratore delegato della Fiat e presidente di Rcs. Il suo nome è strettamente legato ai principali successi imprenditoriali ...