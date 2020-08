Serena Enardu: vittima di un atto vandalico, la sua auto è stata bruciata (Di lunedì 17 agosto 2020) In questi giorni Serena Enardu è stata nel mirino del gossip a causa di una foto nella quale appariva, insieme alla sorella, sorridente davanti ad una torta con una bandierina che ritraeva una svastica sopra. LE SCUSE DI Serena Enardu – Nei giorni successivi, compreso ieri, si è scusata rivolgendosi a tutti i suoi fan … L'articolo Serena Enardu: vittima di un atto vandalico, la sua auto è stata bruciata Leggi su dailynews24

Ultime Notizie dalla rete : Serena Enardu

Serena Enardu, nelle ultime ore al centro di una polemica suscitata da alcuni video in cui appare davanti ad una torta di compleanno con sopra una bandiera con svastica nazista, ha rivelato che alcuni ...Dopo le polemiche da cui è stata travolta per la bandiera nazista al compleanno dell’amica (fatto per cui insieme a sua sorella Elga si è pubblicamente scusata) Serena Enardu ha rivelato che il 12 ago ...