«Qualcuno deve pagare» (Di lunedì 17 agosto 2020) Franco Morbidelli è tornato a parlare del terribile incidente capitato ieri a Spielberg nella classe regina Leggi su media.tio.ch

Ultime Notizie dalla rete : Qualcuno deve Piqué furioso: "Toccato il fondo. Qualcuno deve andare via, magari io..." Corriere dello Sport Furia: "Al centrosinistra serve un candidato sindaco che dialoghi con M5s"

"Finora in Piemonte non abbiamo ricevuto alcuna pressione da Roma". Il segretario regionale del Pd Paolo Furia, lo dice e lo ripete. Poi aggiunge: "Quando parla di alleanze Zingaretti pensa soprattutt ...

Rossi e l’incidente sfiorato: “Devo una preghiera a qualcuno lassù. Francesca è sotto shock”

Salvo per miracolo. Il giorno dopo l'incidente nel quale ha rischiato di morire, Valentino Rossi ha davanti agli occhi ancora la sequenza di quegli istanti in cui, per volere del fato o perché lassù q ...

