Lite fuori dalla discoteca, 24enne travolto e ucciso dall'auto dei rivali: tre arresti (Di lunedì 17 agosto 2020) Lite fuori dalla discoteca. Gli sono passati sopra prima in retromarcia, poi una seconda volta Tre giovani italiani sono stati arrestati dai carabinieri per la morte di Filippo Limini, 24enne spoletino travolto e ucciso da un'auto dopo una Lite tra due gruppi di ragazzi avvenuta vicino a un locale di Bastia Umbra (Perugia). Omicidio preterintenzionale e rissa aggravata son i reati ipotizzati a loro carico. Secondo gli investigatori i tre ragazzi, residenti tra Bastia e Assisi, erano sull'auto che ha travolto la vittima. I fatti: dopo una prima discussione con l'altro gruppo di ragazzi, i tre arrestati hanno cercato di allontanarsi con l'auto, che è stata tuttavia rincorsa e colpita dai giovani

Non è certo nuova a prese di posizione sopra le righe Daniela Martani, che nelle ultime ore ha coinvolto i fan in una battaglia personale tutta nuova. Protagonista proprio l’ex GF, che di ritorno da u ...

Notte di Ferragosto, lite finisce a coltellate: giovane colpito con diversi fendenti all’addome

Varigotti. Notte di Ferragosto contraddistinta anche, purtroppo, dal sangue. È successo a Varigotti, fuori da un ristorante. Dopo aver consumato la cena, all’esterno si è verificata una violenta lite, ...

