“I Bronzi di Riace erano cinque e dorati”: le nuove ipotesi dei ricercatori (Di lunedì 17 agosto 2020) Furono trovati quasi per caso, un giorno d’agosto del 1972, durante un’immersione a trecento metri dalla costa: e 48 anni dopo i Bronzi di Riace non hanno ancora smesso di stupirci. Secondo nuovi studi, infatti, le statue erano cinque ed erano dorate. L’ipotesi è stata avanzata da Daniele Castrizio, professore ordinario di Numismatica greca e romana all’Università di Messina e membro del comitato scientifico del MArRC, il Museo Archeologico di Reggio Calabria. Confrontando fonti letterarie e iconografiche e dopo una lunga indagine sulle patine e l’argilla, Castrizio è arrivato alla conclusione che facevano parte di un gruppo statuario che rappresentava il momento subito precedente al duello fratricida fra Eteocle e Polinice, fratelli di ... Leggi su ilfattoquotidiano

