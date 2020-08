California, caldo record ad oltre 54°C (Di lunedì 17 agosto 2020) Domenica la temperatura nella Valle della Morte è salita alle stelle fino a 54,4 gradi. Si tratta, forse della più alta temperatura misurata nel nostro Pianeta dal 1913. Se la registrazione del National Weather Service sarà convalidata, sarà tra le prime tre temperature più alte mai misurate nella Death Valley (Valle della Morte), così come la temperatura più alta mai avuta nel mese di agosto. La temperatura nella Death Valley ha raggiunto i fahrenheit 130 gradi (54,4°C) alle 15:41 di domenica 16 agosto, comunica il National Weather Service in un tweet. Consultando i dati climatici storici, questa è la prima volta dal 1913 che la Death Valley raggiunge tali valori. Nel luglio 2013 ha raggiunto l’ultima volta 129 fahrenheit (53,9°C). La Death Valley detiene il record ... Leggi su meteogiornale

repubblica : Usa, caldo record in California: toccati i 54,4 gradi - ValentinaInLA : Caldo record con temperature che superano i 40*, incendi che generano tornado di fiamme, emergenza Covid con più di… - mapivi63 : RT @repubblica: Usa, caldo record in California: toccati i 54,4 gradi [aggiornamento delle 13:17] - siwel44it : RT @luca79ind: Caldo record in California, 54,4 gradi nella Death Valley - zazoomblog : Caldo record in California picco di oltre 54 gradi - #Caldo #record #California #picco -