Viaggiare in sicurezza con Google (Di domenica 16 agosto 2020) Google è una delle aziende che si sta impegnando maggiormente nella lotta contro il Coronavirus: da oggi, infatti, sarà possibile ottenere informazioni dettagliate relative ai contagi, direttamente nella sezione “Viaggi” del motore di ricerca. Quando si cerca, ad esempio, un volo o un hotel, il motore di ricerca mostrerà automaticamente quanti contagi ci sono in quella specifica località, in questo modo il viaggiatore può farsi un’idea chiara sulla sicurezza della meta prescelta. Già da tempo, Google, è al lavoro per informare gli utenti sui contagi: anche su Google Maps, ad esempio, vengono segnalate eventuali limitazioni dovute a nuove normative a causa del Covid-19. Un’altra novità che verrà introdotta a breve, riguarda la ... Leggi su sbircialanotizia

BaraldiGomme : Da Baraldi Gomme puoi sanificare la tua auto e viaggiare senza preoccupazioni grazie al trattamento ScudoSan ???? Pr… - rsl_messina : Complimenti @AeroportidiRoma #ciampino ci sono veramente poche persone e ci sono metri e metri di distanza di sicur… - MoversRent : La tua estate inizia adesso? Non perdere tempo e prenota online la tua auto o il tuo minivan 9 posti per viaggiare… - CorrNazionale : Trombocitopenia immune: viaggiare in sicurezza è possibile. La d.ssa Baldacci: “Consultare il proprio medico è la p… - tdg_trekking : RT @stefanospinett: Si... può... fareeeeee!! Un fantastico viaggio in Scozia rispettando tutte le regole per tornare a viaggiare in sicurez… -

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiare sicurezza Coronavirus: consigli pratici per viaggiare sicuri - Città Nuova Città Nuova Ferragosto, oltre 27 milioni italiani in gita o vacanza

Sono stati 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di ferragosto fuori casa, cioé da parenti e amici o in vacanza al mare, in campagna o in montagna, o più semplicemente p ...

Coronavirus: a Roma 18 nuovi casi, nel Lazio 58 in totale. I dati delle Asl a Ferragosto

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...

Sono stati 27,4 milioni gli italiani che hanno scelto di trascorrere il weekend di ferragosto fuori casa, cioé da parenti e amici o in vacanza al mare, in campagna o in montagna, o più semplicemente p ...Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...