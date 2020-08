Stop alle discoteche e mascherine obbligatorie dal tramonto all’alba: le reazioni di Twitter (Di domenica 16 agosto 2020) Passato Ferragosto, arriva lo Stop: le discoteche dovranno chiudere e non ci sarà autonomia regionale che tenga. E’ quanto deciso dal Governo dopo il confronto in videoconferenza, durato oltre due ore, tra i ministri Francesco Boccia, Roberto Speranza e Stefano Patuanelli ed i presidenti delle Regioni. Per le attività costrette allo Stop sarà riconosciuto un … L'articolo Stop alle discoteche e mascherine obbligatorie dal tramonto all’alba: le reazioni di Twitter NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

fanpage : Stop alle riprese del film di Boldi e De Sica, due positivi al #Covid_19 sul set - Tg3web : Venezia, stop alle Grandi navi per tutto il 2020, Da anni è polemica sui giganti del mare che arrivano sin dentro i… - rtl1025 : ?? Stop alle deroghe delle #Regioni: le #discoteche dovranno chiudere. E sarà riconosciuto un sostegno economico all… - qui_finanza : Chiusura discoteche, arriva la decisione: accordo tra Governo e Regioni Dopo un lungo tira e molla tra Governo e Re… - SassiLive : STOP ALLE DISCOTECHE DAL 17 AGOSTO, GOVERNATORE BARDI: “BASILICATA HA FATTO DA APRIPISTA SU SALUTE E PREVENZIONE” -