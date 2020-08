Lazio, biancocelesti in ritiro con i tifosi: porte aperte ad Auronzo di Cadore. I dettagli (Di domenica 16 agosto 2020) La Lazio apre le porte ai tifosi.I supporters biancocelesti che raggiungeranno il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma dal 23 agosto al 4 settembre, potranno assistere sia alle sedute di allenamento, sia alle amichevoli che andranno in scena in Veneto. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la delibera da parte della Regione Veneto in merito agli eventi sportivi. Tuttavia, non saranno ammesse più di mille persone ad evento, mentre resta da chiarire la modalità di prenotazione alle singole manifestazioni.Inoltre, non sarà allestito il Village, dove ogni anno venivano organizzate attività collaterali per i tifosi che avevano l'opportunità di incontrare i calciatori, scattando foto e ... Leggi su mediagol

Gazzetta_it : #DavidSilva, è il giorno decisivo. O lo spagnolo firmao addio #Lazio - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? #Lazio: fatta per #Fares ?? Altro colpo dei biancocelesti. Raggiunto l'accordo con la #Spal pe… - SPress24 : LAZIO, David Silva vuole i biancocelesti, ma la moglie spinge per tornare a 'casa' - laziopress : - pasqualinipatri : -