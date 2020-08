Castro: “La calma è il nostro DNA. Domani sarà una partita difficile ma non impossibile” (Di domenica 16 agosto 2020) Luis Castro, tecnico dello Shakhtar, tramite il sito ufficiale del club ucraino, ha presentato il match di Domani sera. “Sono assolutamente calmo se penso alla partita di Domani” ha detto Castro in conferenza. I suoi ragazzi sanno bene come impostare la partita: “Ci aspetta una partita difficile ma non impossibile. La calma è il nostro DNA, se ragioniamo possiamo giocare bene e sviluppare un’idea di gioco come vogliamo”. Non manca la domanda su Fonseca, ex tecnico degli arancioneri che ha sfidato l’Inter in campionato contro la sua nuova Roma: “Non ci siamo scambiati informazioni sul match, non abbiamo parlato”. Foto: Twitter Shakhtar L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

