Programmi TV di stasera, sabato 15 agosto 2020. Su Rai3 «C’era una volta il West» (Di sabato 15 agosto 2020) Claudia Cardinale in C'era una volta il West Rai1, ore 21.35: Una Storia da Cantare - Replica Rai1 ripropone la puntata di Una Storia da Cantare dedicata a Lucio Dalla. Enrico Ruggeri, nel ruolo di narratore, e Bianca Guaccero apriranno al pubblico da casa una porta sul vivace mondo del cantautore bolognese, vero e proprio patrimonio della gente, sia nella sua Bologna che nel mondo, grazie a classici diventati internazionali come “Caruso”, brani sperimentali che lo rendono attuale anche agli occhi dei più giovani, passando dal pop che l’ha fatto amare da grandi e bambini con le intramontabili “L’anno che verrà” e “Attenti al lupo”. Tanti gli ospiti, che proietteranno gli spettatori nella sua caleidoscopica vita fatta di musica, arte e passioni. Amici di una vita che attraverso le canzoni ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Stasera in tv film e programmi Sky: in onda oggi 17 agosto 2020 - #Stasera #programmi #agosto… - 11secon : #TELEVISIONE Programmazione televisiva per stasera, 16 Agosto, nei maggiori canali in chiaro. Fonte: Programmi TV… - zazoomblog : Programmi TV di stasera domenica 16 agosto 2020. Su Rai3 «Black Butterfly» - #Programmi #stasera #domenica #agosto - italiaserait : Stasera in TV 16 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - franconemarisa : RT @RaiStoria: Il ritratto di un 'mattatore' estroverso ma al tempo stesso anche fragile e vulnerabile. Protagonista del cinema e del teatr… -

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera Stasera in TV16 Agosto Film e Programmi ComingSoon.it Per Biden un team di ex rivali La convention «svela» i ministri

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON - Joe Biden e Kamala Harris al primo test. Ma la Convention del partito democratico, che comincerà stasera in formato virtuale alle ore 21 (le 3 di notte in Italia ...

Stasera in tv, film e programmi in chiaro: in onda oggi 17 agosto...

Quali saranno i programmi trasmessi stasera in tv? Scopriamo insieme cosa propongono i principali canali in chiaro per la giornata di oggi 17 agosto 2020. Oggi i più seguiti canali in chiaro offrono u ...

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON - Joe Biden e Kamala Harris al primo test. Ma la Convention del partito democratico, che comincerà stasera in formato virtuale alle ore 21 (le 3 di notte in Italia ...Quali saranno i programmi trasmessi stasera in tv? Scopriamo insieme cosa propongono i principali canali in chiaro per la giornata di oggi 17 agosto 2020. Oggi i più seguiti canali in chiaro offrono u ...