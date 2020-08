Napoli, De Laurentiis vuole cedere Allan, Koulibaly e Milik: è necessaria una rifondazione? (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente De Laurentiis vuole cedere Koulibaly, Allan e Milik: è necessario rifondare il Napoli? Leggi su 90min

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, incontro in corso tra la dirigenza e #Gattuso - DiMarzio : #Napoli, incontro in programma a Capri fra #Gattuso e #DeLaurentiis - cn1926it : #Napoli, #DeLaurentiis: “Auguri a tutti i napoletani tifosi e non, ovunque nel mondo” #ferragosto #15agosto - Notiziedi_it : Napoli, gli auguri di buon Ferragosto di De Laurentiis - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Napoli, gli auguri di buon Ferragosto di De Laurentiis -