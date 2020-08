"Si sono sentiti ripetutamente, e ora...". Retroscena Conte: sarà crisi di governo. La mossa del cavallo: chi lo fa fuori (Di venerdì 14 agosto 2020) Forse la crisi di governo è davvero alle porte. Per Giuseppe Conte sono ore pesantissime: da un lato l'avviso di garanzia per la gestione della prima fase dell'emergenza coronavirus. Dall'altra, rischio molto più immediato e concreto, l'accordo elettorale che si sta facendo strada tra Pd e M5s. Sulla carta, una buona notizia per il premier. In realtà, spiega Repubblica, un avviso di sfratto. "Nicola Zingaretti, Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Matteo Renzi - scrive il quotidiano diretto da MaurizioMolinari - negli ultimi 15 giorni si sono sentiti e chiamati ripetutamente". Il voto sulla piattaforma Rousseau potrebbe dare il via libera ufficiale alla possibilità per il Movimento di sottoscrivere alleanze non solo con liste civiche ... Leggi su liberoquotidiano

Luxuria: «Francesca Pascale? Una donna senza schemi. Ora è felice ma con Berlusconi è stato amore vero» Corriere della Sera Nonno spara per sbaglio alla testa al nipote di 7 anni: morte celebrale per il bimbo

E’ stata dichiarata la morte cerebrale per il bimbo di 7 anni che questa mattina è stato raggiunto da un colpo di pistola esploso dal nonno, un 76enne, alle 10.30 in un appartamento di via Val Sillaro ...

Il coltello al collo e le minacce: così Mohamed Zin ha attaccato la guardia giurata

"Getta il coltello a terra". Le intimazioni degli agenti cadono nel vuoto. Mohamed Zin non li sta ad ascoltare. Lì, nel retro coro del Duomo di Milano, brandisce un coltello e lo punta contro una guar ...

