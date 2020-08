ROCK OF AGES 3 arriva oggi su Google Stadia (Di venerdì 14 agosto 2020) L’editore indipendente Modus Games e lo studio di sviluppo ACE Team e Giant Robot Monkey annunciano oggi ROCK of AGES 3: Make & Break arriva rotolando su Google Stadia, gratuitamente per i membri Stadia Pro, portando con sè alcune funzionalità uniche sulla piattaforma Stadia: 4K 60fps e HDR. Avete già letto la Recensione di ROCK of AGES 3? L’ esilarante gioco in stile difesa di torre, sbarcato lo scorso mese su Steam, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One, è ora disponibile su Stadia al costo di 29.99€. Un nuovissimo trailer mostra l’incredibile ed estremo gioco di corse di massi, e le lodi che ha ricevuto dalla critica internazionale ... Leggi su gamerbrain

Rock of Ages 3: Make & Break

Rock of Ages può sembrare un eufemismo per il priapismo, ma quando ho sentito parlare per la prima volta del gioco, ho pensato che si trattasse di un gioco tower-defense caratterizzato da un umorismo ...

