Rientri dall’estero: l’Asl di Salerno attiva da domani un altro numero (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDa domani 15 agosto sarà attivo lo 081/9212491, un ulteriore numero telefonico messo a disposizione dei cittadini per accogliere le segnalazioni di rientro dall’estero che sarà operativo 24 ore su 24. Il nuovo numero, si aggiunge a quello già attivo, 089/693960, operativo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. Con la predisposizione della nuova linea l’Asl Salerno ha inteso venire incontro alle esigenze della popolazione, ed alle tantissime richieste di segnalazione giunte a seguito delle ordinanze regionali nn. 67 e 68, che rendono obbligatorio segnalarsi entro 24 ore dal rientro al Dipartimento di Prevenzione della ASL Salerno, ed osservare isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro. Si ricorda che, oltre che ... Leggi su anteprima24

