Psg, Icardi verso la panchina contro il Lipsia: la pagella dell’Equipe è disastrosa (Di venerdì 14 agosto 2020) Nel match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/2020 contro l’Atalanta, Mauro Icardi si è reso protagonista di una prestazione alquanto sottotono e decisamente al di sotto delle aspettative. Complice il ritorno dalla squalifica di Di Maria e il recupero dall’infortunio di Mbappé, per l’argentino potrebbe non esserci spazio nella semifinale contro il Lipsia. Come se non bastasse, ‘l’Equipe’ ci è andato giù piuttosto pesante nei confronti dell’attaccante, tuonando: “La mancanza di mobilità appare lampante e c’è il rischio che possa non servire a nulla contro il Lipsia se Tuchel vorrà attaccare la profondità. Fisicamente è in grossa difficoltà e anche ... Leggi su sportface

