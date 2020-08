Moto3 GP Austria: McPhee fima le fP2, Arbolino resiste in vetta (Di venerdì 14 agosto 2020) La classe cadetta è tornata in pista per l'ultimo turno della giornata al Red Bull Ring e John McPhee , Petronas Sprinta Racing, ha siglato il miglior crono in 1'37.060 in una sessione in cui la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport

Le0pardRacing : RT @dennisfoggia71: Austria Gp, nella combinata abbiamo chiuso in P12. Continuiamo a lavorare per migliorare! ???? ????#austriangp combinated… - sowmyasofia : GP Austria FP2 Moto3: McPhee anticipa la pioggia - periodicodaily : GP Austria FP2 Moto3: McPhee anticipa la pioggia #gpaustria #motogp #fp2 #moto3 - dennisfoggia71 : Austria Gp, nella combinata abbiamo chiuso in P12. Continuiamo a lavorare per migliorare! ???? ????#austriangp combin… - dianatamantini : MOTO3 - John McPhee stampa il miglior crono delle FP2 prima dell'arrivo della pioggia. Top 3 completata da Gabriel… -