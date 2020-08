F1, Wolff: “Ban a party-mode? Avremo più potenza in gara” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Con queste powerunit così sofisticate è difficile anche per la Fia monitorare il tutto. Il party-mode è un’ottima cosa per noi perché, così come tante altre squadre, possiamo usufruirne in qualifica. Ma se non lo potremo più usare in qualifica allora Avremo molta più potenza in gara”. Lo ha dichiarato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, in merito al possibile ban del ‘party-mode’ a partire dal Gran Premio del Belgio. “Concordo con ciò che ha detto Hamilton e non siamo preoccupati di perdere potenza”, ha aggiunto Wolff, ai microfoni di Sky Sport F1, assecondando le parole del britannico secondo cui l’intenzione della ... Leggi su sportface

