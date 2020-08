Elena Murelli dopo aver percepito il bonus: “La gente muore di fame…” (Di venerdì 14 agosto 2020) La deputata della Lega, uno dei furbetti che ha ottenuto l’incentivo da 600 euro, parlava così in una diretta con altri colleghi del Carroccio. “Il Governo non sta facendo nulla, non sanno cosa significhi lavorare”, sosteneva Elena Murelli. Lo sappiamo molto bene: talvolta i politici si fanno carico delle preoccupazioni e delle paure dei cittadini, … L'articolo Elena Murelli dopo aver percepito il bonus: “La gente muore di fame…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DaniloToninelli : La leghista Elena Murelli aveva screditato il governo definendo i 600 € “un'elemosina”, ma poi se li è comunque pre… - Corriere : Dara si scusa per il bonus Inps: «L’ha chiesto mamma». Sospesa anche Elena Murelli - Corriere : Chi sono i due leghisti «sospettati» (ora in «silenzio stampa») - SilviaBassan : RT @CorradinoMineo: Questa signora ha detto alla Camera che l'Europa ci ha 'fregati', che il Governo, 'per mantenere le poltrone, ha import… - fusaro_alex : RT @BlackOutTotale: Elena #Murelli (deputata #Lega) disse:“Ancora piangiamo i nostri morti, ci siamo chiusi in casa tre mesi e abbiamo acce… -