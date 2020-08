46enne uccisa a Caltagirone, fermato il marito (Di venerdì 14 agosto 2020) Omicidio a Caltagirone, in provincia di Catania. Donna uccisa nel proprio appartamento: fermato il marito. Caltagirone (CATANIA) – Omicidio a Caltagirone, in provincia di Catania, nel tardo pomeriggio di giovedì 13 agosto 2020. Il cadavere di una donna di 46 anni è stato trovato in un condominio della cittadina siciliana. La polizia, come riportato da Sky Tg24, hanno fermato il marito 50enne della vittima. Sarebbe stato lui, almeno secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, ad uccidere la donna. Ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario. L’omicidio L’omicidio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di giovedì 13 agosto 2020. L’uomo avrebbe atteso la donna a casa al rientro ... Leggi su newsmondo

Ipotesi caduta dalle scale non ha convinto gli investigatori

L'ha uccisa durante un litigio sulle scale. Questa la ricostruzione fatta nella serata di ieri dagli investigatori che stanno indagato sulla morte di Caterina Di Stefano, la donna trovata senza vita i ...

