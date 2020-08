Sette scout, bloccati sul Velino portati in salvo dal soccorso alpino (Di giovedì 13 agosto 2020) L'Aquila - Erano partiti ieri mattina da Massa d’Albe ed erano diretti sul Monte Velino, a quota 2.487 metri di altezza, i Sette scout romani, tutti ragazzi di età fra i 16 e i 19 anni, compreso il capogruppo che li accompagnava, di 33 anni. Il sentiero scelto dai giovani romani, in genere viene percorso da un escursionista medio in 4 ore, i Sette scout però hanno impiegato molto di più, perché sopraffatti dalla stanchezza, causata probabilmente anche dal peso eccessivo degli zaini che indossavano. Alle 20 di ieri sera i giovani scout erano ancora a quota 2.150 metri e mancavo 300 metri per raggiungere la cresta del Monte Velino, ma ormai il sole stava tramontando e affrontare il ritorno con il buio sarebbe stato impossibile. I ragazzi, ... Leggi su abruzzo24ore.tv

