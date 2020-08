Roma, nonno spara al nipotino: colpo partito per errore (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, nonno spara per errore al nipotino mentre sta mettendo via la pistola in un cassetto. Il bambino in gravissime condizioni Roma, nonno spara al nipotino ed è dramma nella zona della stazione di Conca d’Oro. L’allarme è scattato nella tarda mattina di oggi: il bambini insieme al padre era andato a fare visita al … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

