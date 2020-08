Problemi Poste Mobile il 13 agosto, non funziona la connessione (Di giovedì 13 agosto 2020) Giornata partita davvero male con i Problemi Poste Mobile, naturalmente per gli utenti che hanno a che fare con il servizio di telefonia e connessione in mobilità. Non funziona a dovere soprattutto la navigazione nel web e dunque altre operazioni in rete per l'operatore virtuale pure tanto diffuso in Italia. Poste Mobile, naturalmente del gruppo Poste Italiane, sfrutta la rete Wind per garantire ai suoi clienti la possibilità di chiamare e navigare. Dalle prime ore di questa mattinata, il servizio non funziona per nulla a dovere e sta dando non pochi grattacapi ad altrettanti clienti. La situazione del disservizio è ben fotografata sul sito Downdetector.it. Come intuibile dalla curva di segnalazioni dei ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Problemi #PosteMobile il 13 agosto, non funziona la connessione - downdetectorIT : Le segnalazioni degli utenti indicano che PosteMobile sta avendo problemi da 10:05 AM CEST. - E_Saby : @PosteMobile questa mattina ci sono problemi di rete? Il mio router poste mobile ha la spia 4g3g rossa, e non riesc… - BuonoClaudio : Potenza, incontro in Prefettura per i problemi agli uffici postali. Poste assicura incremento dell’operatività entr… - AndreaVicere : @anna_sorbi @Masssimilianoo Certo che funziona così! Ne ho appena fatto esperienza con una cuffia. Provata due gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Problemi Poste Potenza, incontro in Prefettura per i problemi agli uffici postali. Poste assicura incremento dell’operatività entro fine mese Melandro News Poste Italiane tra le aziende più attrattive del mondo del lavoro per gli studenti universitari della Toscana

L’Azienda, guidata da Matteo Del Fante, è al primo posto sia per Work-Life Balance sia tra le aziende del settore logistico. Firenze: Poste Italiane è tra le aziende più attrattive del mercato del lav ...

Regionali, Lorenza Giudice si candida con Toti: "Mi impegno per la soluzione dei problemi"

"Nell'accettare di candidarmi ho avvertito tutto l'onore e l'onere che questo comporta e che era giunto per me il momento di impegnarmi in prima persona per mettermi al servizio dei cittadini" Una can ...

L’Azienda, guidata da Matteo Del Fante, è al primo posto sia per Work-Life Balance sia tra le aziende del settore logistico. Firenze: Poste Italiane è tra le aziende più attrattive del mercato del lav ..."Nell'accettare di candidarmi ho avvertito tutto l'onore e l'onere che questo comporta e che era giunto per me il momento di impegnarmi in prima persona per mettermi al servizio dei cittadini" Una can ...