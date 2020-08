Intervento neurologico per il bimbo ferito dal nonno. E' gravissimo (Di giovedì 13 agosto 2020) Il bambino di sei anni ferito a causa un colpo da arma da fuoco partito dalla pistola del nonno ha subìto un delicatissimo Intervento chirurgico neurologico al Policlinico Umberto 1. Al termine dell'Intervento è stato ricoverato in terapia intensiva pediatrica ove ora si trova in prognosi riservata. Lo comunica la Direzione Sanitaria dell'Umberto I. l tragico incidente, almeno così racconta l'uomo di 76 anni, è accaduto questa mattina nella zona Fidene. Il piccolo era stato portato a casa del nonno dal padre, che si era allontanato dalla stanza in cui era il figlio, ma è rientrato immediatamente dopo aver sentito il rumore dello sparo: l'uomo ha così trovato il bambino colpito facendo scattare la richiesta di soccorso. Il nonno ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Intervento neurologico I ntervento in utero per correggere la spina bifida: Tommaso è nato e sta bene Corriere della Sera Intervento in utero per correggere la spina bifida: Tommaso è nato e sta bene

Tommaso ha una settimana di vita e sta bene. Non era così scontato dal momento che era affetto da una grave forma di spina bifidacaratterizzata dalla mancata chiusura del tubo neurale a livello lombos ...

Superbike: Sandro Cortese in Germania, Roman Rámos al suo posto

Sandro Cortese è stato trasferito in Germania, forse un nuovo intervento in vista. Il team Pedercini intanto schiera Roman Rámos come suo sostituto. Sandro Cortese è ritornato nel suo paese. Dopo quat ...

