Grande Fratello Vip, ipotesi ex tronista: concorrente da Uomini e Donne (Di giovedì 13 agosto 2020) Alla prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe prendere parte anche un ex tronista: da Uomini e Donne arriva il possibile concorrente Il Grande Fratello Vip tornerà in onda il prossimo settembre, con ancora una volta Alfonso Signorini a condurre il programma. Al fianco del conduttore quest’anno, confermato Pupo come opinionista, con la novità Antonella Elia, abbastanza criticata dopo l’annuncio. Vista la nuova edizione alle porte, parte il toto nome sui possibili concorrenti del reality. Uno dei partecipanti potrebbe arrivare da Uomini e Donne. L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, Luca Dorigo, potrebbe essere uno dei concorrenti della casa ... Leggi su bloglive

