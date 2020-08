Discoteche Calabria, chiusura fino a settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) La Calabria chiude le Discoteche. Lo stop è valido fino a settembre. L’ufficialità è arrivata con la firma della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, sull’ordinanza che dispone la chiusura dei locali del territorio. L’aumento dei contagi e il messaggio del ragazzo, in vacanza in Calabria, positivo al coronavirus ha velocizzato il provvedimento. “L’ordinanza – si legge – è stata firmata in accordo con il governo nazionale e dopo aver ascoltato i ministri della Salute e degli Affari regionali, Francesco Boccia e Roberto Speranza. Ai fini del contenimento della diffusione del coronavirus, l’ordinanza sospende tutte le attività che hanno attinenza con il ballo, quindi ... Leggi su italiasera

