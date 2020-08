Ben Affleck tornerà nel sequel di Generazione X, conferma Kevin Smith (Di giovedì 13 agosto 2020) Kevin Smith ha dichiarato che Ben Affleck tornerà ad interpretare Shannon Hamilton nel film sequel di Generazione X: il regista ha risposto anche ad altre domande sul film. Quando sono ormai trascorsi 25 anni dall'uscita al cinema di Generazione X (Mallrats è il titolo originale), Shannon Hamilton, il personaggio interpretato nel film da Ben Affleck, farà ritorno nel View Askewniverse, l'universo immaginario creato da Kevin Smith. A rivelarlo è stato proprio il regista e sceneggiatore statunitense, durante una live sul canale Twitch di Jason Mewes, che nel film del 1995 era invece Jay. Smith ha parlato del suo prossimo lavoro, ovvero il sequel di Generazione ... Leggi su movieplayer

