Acquaviva delle Fonti: paziente positivo a test corona virus, chiuso il pronto soccorso del “Miulli” Intervento di messa in sicurezza (Di giovedì 13 agosto 2020) Il pronto soccorso dell’ospedale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Provvedimento legato alla necessità di sanificazione e messa in sicurezza poiché un paziente è risultato positivo al test corona virus. L'articolo Acquaviva delle Fonti: paziente positivo a test corona virus, chiuso il pronto soccorso del “Miulli” <small class="subtitle">Intervento di messa in sicurezza</small> proviene da ... Leggi su noinotizie

