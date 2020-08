Stefano De Martino e Belen Rodriguez, il settimanale ‘Chi’ rivela: “Lui le sta provando tutte per tornare con l’ex moglie, ma…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un amore travolgente, la nascita del piccolo Santiago, poi il matrimonio e poi la crisi. Quindi il riavvicinamento, e i fan di Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno ripreso a sognare, accompagnati da foto e video della coppia, più unita e affiatata che mai. Ma poi? Quando meno ce lo saremmo aspettato, ecco che tra il ballerino divenuto noto grazie ad Amici di Maria De Filippi e la showgirl argentina è scoppiata un’altra crisi. Una nuova rottura che è stata ufficializzata con strascichi di corposo gossip, secondo il quale la conduttrice Alessia Marcuzzi potrebbe aver avuto un qualche ruolo. Sarà davvero così? Non ci è dato saperlo, ma il settimanale Chi ha riportato oggi, nel suo nuovo numero, una curiosissima indiscrezione: C’è una ... Leggi su isaechia

