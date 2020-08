Ragazzo morto | fa il bagno con gli amici | schiacciato da un masso (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un Ragazzo morto mentre era in compagnia degli amici. Stava passando una giornata di divertimento quando è avvenuta una tragedia improvvisa. Si chiamava Alessio Bortoluzzi ed aveva solamente 15 anni il Ragazzo morto in circostanze tanto drammatiche quanto assurde. Il decesso risale alla giornata di ieri a Santa Giustina, in provincia di Belluno. L’adolescente … L'articolo Ragazzo morto fa il bagno con gli amici schiacciato da un masso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

infoitinterno : Ragazzo morto sul Piave, la fine orribile di Alessio incastrato fra due massi - ElisaSnape99 : @boranotadoctor Lo scorso anno un ragazzo è morto travolto da un auto e la sua ultima storia era una canzone di un… - LatinaQTW : Eseguita ieri l'autopsia sul corpo di Gianmarco Pozzi, il ragazzo morto domenica a Ponza. L'unica ferita trovare su - Giampier601 : @eureka_max @giuseppebasile2 @ManuelaBellipan Allora prima di fare un'osservazione su una EVIDENTE ECCESSIVA VIOLEN… - solops : Ragazzo di 27 anni fa il bagno nel Chiusella e muore annegato -