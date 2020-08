Ora Damante conferma la crisi con la De Lellis: "Abbiamo bisogno di staccare" - (Di mercoledì 12 agosto 2020) Francesca Galici Anche Damante ha confermato la crisi con la De Lellis, che intanto pare si stia divertendo in Toscana insieme al rampollo di casa Beretta Dopo le parole di Giulia De Lellis è intervenuto anche Andrea Damante per chiarire quale sia in questo momento la sua situazione sentimentale. L'ha fatto dalle pagine del settimanale Chi in edicola e il suo messaggio sembra aver messo definitivamente un punto alle speranze del nutrito fandom dei Damellis, che per la terza volta vedono naufragare la coppia. "Mettiamola così: Abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno. Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose. E poi vedremo", questo è ... Leggi su ilgiornale

Giulia42874359 : @mary_adi1111 Sono d'accordo con te si e capito chi a parlato e da dove e partito tutto ,hanno messo in giro cose f… - AnnaMar71908478 : @damellis20202 Raga, la cosa e' molto semplice, loro hanno avuto delle forti discussioni dovute a problemi accumula… - megghiy : @luce105 Ma dai non commentare che se avesse fatto lo stesso al compleanno di damante a quest’ora saresti qua a piangere dalla felicità - EhysonoEmi : @flowdiesse Cosi come hanno fatto con damante (il tipo della dellelis ) dovevano fare anche con lui Quel locale or… - gsartecucina : @ilgiornale Ma mentre parlano da sole davanti il telefono e si aggiustano i capelli in media 200 volte gesticolando… -