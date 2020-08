Nomine Anac, una scelta spartitoria (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mentre l’opinione pubblica internazionale, e tutti gli italiani onesti e responsabili, si interrogano sul ruolo che giocheranno le mafie nell’economia post-Covid a partire dal nostro Paese, il governo italiano avvia il rinnovo dei vertici dell’Anac, l’autorità anticorruzione: e la corruzione è notoriamente l’autostrada della criminalità organizzata. Come non mai, avremmo oggi bisogno di esperti di lotta alla corruzione, e di personalità indipendenti dal potere politico. Perché quando, invece, la scelta non avviene per competenza ma solo per appartenenza, è proprio … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Raffica di nomine approvate dal Consiglio dei ministri. Nuovi presidenti Anac e Agcom

L'Anac, la burocrazia e i furbetti dell'Inps. L'analisi del prof. Caravita

Gli obiettivi della lotta alla corruzione e della trasparenza devono coniugarsi con quelli della ripresa di efficienza del sistema Italia. Qui si giocherà la sfida della nuova Anac, e del governo gial ...

Mose e laguna, poteri a Roma. È gelo da Comune e Regione

Trenta giorni per avviare l’Autorità per la laguna di Venezia e dare il benservito ai commissari del Consorzio Venezia Nuova, sostituiti da un liquidatore con il compito però anche di finire i cantier ...

