M5s voterà sulla piattaforma Rousseau la modifica del “mandato zero” e le alleanze a livello locale con “i partiti tradizionali” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Nell’ottica di semplificare e di rendere più flessibili le nostre regole interne, intendo sottoporre alla decisione degli iscritti la proposta di stabilire che un mandato da consigliere comunale deve intendersi come escluso dal computo dei due mandati, in qualunque momento esso sia svolto”. Così il capo politico del M5s Vito Crimi, annunciando sul Blog delle Stelle il voto per il 13 agosto sulla piattaforma Rousseau sulla modifica del cosiddetto ‘mandato zero’ per i consiglieri comunali e sulle alleanze a livello locale. La decisione arriva all’indomani dell’ok del garante Beppe Grillo alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma. “Il limite dei due mandati – spiega il ... Leggi su ilfattoquotidiano

MPenikas : FQ: M5s voterà sulla piattaforma Rousseau la modifica del “mandato zero” e le alleanze a livello locale con “i par… - MarceVann : Dalle ore 12 di domani alle ore 12 di venerdì 14 agosto 2020, si voterà su due quesiti, uno relativo alla modifica … - M5S_Senato : RT @Mov5Stelle: Dalle 12 di giovedì 13 alle ore 12 di venerdì 14 agosto si voterà a livello nazionale su due quesiti: sulla modifica del ma… - M5S_Camera : RT @Mov5Stelle: Dalle 12 di giovedì 13 alle ore 12 di venerdì 14 agosto si voterà a livello nazionale su due quesiti: sulla modifica del ma… - MarceVann : RT @marcell42027530: @spinax64 @MarceVann @carlakak @Gio2020Gio @Viv_Dany @DMALAGIGI2 @GiuseppeConteIT @Mov5Stelle @M5SRoma @M5S_Camera @M5… -

