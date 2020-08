Improta: "Per sostituire Allan dico Veretout" (Di mercoledì 12 agosto 2020) Gianni Improta, dirigente sportivo, ha analizzato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, il centrocampo azzurro della prossima stagione: "Allan andrà via purtroppo, come suo sostituto vedo bene Jordan Veretout. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Improta Per RASSEGNA STAMPA: confermato Calvanese. Per l’attacco idea Improta (Le Cronache) Nocerina Live Centro Capitini, la rivolta dei presidi

Ora il super preside Silvio Improta, che da circa un mese è in guerra con la Provincia per l’incompatibilità tra l’attività scolastica e la presenza del tribunale che l’ente vuole trsferire all’intern ...

L'addio a Roma “col cuore spezzato" di una mamma caregiver "Qui non c'è un Dopo di noi”

ROMA – È un addio pieno di dolore ma anche di rabbia, quello che Elena Improta rivolge a Roma. Oggi, 11 agosto, Elena lascia la città in cui vive dal 1968: con suo figlio Mario, adulto con grave disab ...

