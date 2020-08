Coronavirus nel Lazio, 37 nuovi positivi di cui 18 rientrano dall'estero (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus nel Lazio . Parla l'assessore alla sanità D'Amato; ' Oggi 37 casi , di questi un caso proviene dal Cas Mondo Migliore di Rocca di Papa, asl roma 6, e 18 casi sono di importazione o ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : IL CORONAVIRUS NEL MONDO Israele supera la cina per numero totale di infezioni. Allerta in Germania, quasi mille co… - Agenzia_Italia : Crollo record del Pil britannico, -20,4% nel secondo trimestre - repubblica : Coronavirus nel mondo, più di 5 milioni di contagi negli Stati Uniti. Il premier francese: 'Rischio elevato di ripr… - djnutria57 : RT @CassandraBrave2: Quindi nel vaccino anti coronavirus, quello denominato GRAd-Cov-2, ci saranno antigeni che porteranno alla sterilità d… - MilanoStremitz1 : RT @TgrRaiFVG: Preoccupa la situazione dei contagi da #coronavirus nei paesi confinanti: oggi in #Austria sono 189 i nuovi contagi e 91 in… -