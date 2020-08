Campania, 29 contagi (25 sono relative a controlli effettuati ieri) (Di mercoledì 12 agosto 2020) sono 29 i nuovi contagi registrati in Campania (su 1333 tamponi) segnalati dall’Unità di Crisi della Regione. 25, però, sono riferiti ai controlli effettuati ieri in una delle due strutture ricettive chiuse a Sant’Antonio Abate. Per quanto riguarda la situazione più generale del Paese, in Italia si registrano 481 nuovi casi di contagio, in crescita rispetto ai 412 di ieri. Anche i decessi sono aumentati di 10. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

