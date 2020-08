Bellezze e orrori naturali lungo la Via della Seta (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il fischio di un ferroviere al binario due della stazione Kazansky di Mosca, dove il treno 006 per Tashkent sta per partire, indica che il viaggio di quattro giorni in terza classe verso le terre centro asiatiche e successivamente medio orientali sta per cominciare. Il treno da Mosca a Tashkent è un treno molto particolare che segue l’asse transaralico, attraversando parte della Russia, entrando in Kazakhstan per poi approdare in Uzbekistan collegando due grandi capitali legate da un grande passato … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Bellezze orrori Alberto Veronesi candidato nelle liste Pd per le elezioni regionali lagazzettadiviareggio.it The Stillness of Life: la forza dei paesaggi nelle foto di Don McCullin

Dopo una vita trascorsa come reporter di guerra, Don McCullin non lascia la macchinetta fotografica, ma cambia il soggetto dei suoi scatti. Negli ultimi anni, lontano dagli orrori dei conflitti, prefe ...

Milanese, lucchese, ebreo Veronesi: le origini e la politica

lucca Alberto Veronesi, direttore d’orchestra e del festival pucciniano di Torre del Lago, è candidato nelle liste del Pd nel collegio di Lucca-Versilia per le prossime elezioni regionali. Figlio del ...

Dopo una vita trascorsa come reporter di guerra, Don McCullin non lascia la macchinetta fotografica, ma cambia il soggetto dei suoi scatti. Negli ultimi anni, lontano dagli orrori dei conflitti, prefe ...lucca Alberto Veronesi, direttore d’orchestra e del festival pucciniano di Torre del Lago, è candidato nelle liste del Pd nel collegio di Lucca-Versilia per le prossime elezioni regionali. Figlio del ...