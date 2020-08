Viviana Parisi, medico legale: «Omicidio o suicidio? L'autopsia non esclude nulla» (Di martedì 11 agosto 2020) Non è stata risolutiva l'autopsia sulla dj Viviana Parisi per chiarire con certezza la causa della sua morte. Lo ha detto l'avvocato Pietro Venuti legale del marito della vittima dopo... Leggi su ilmessaggero

Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - repubblica : Patti, il procuratore: 'Chi ha soccorso Viviana Parisi si faccia avanti. Dobbiamo sapere se Gioele era con lei' [ag… - fattoquotidiano : Viviana Parisi, l’appello del procuratore di Patti: “Chiunque abbia visto qualcosa utile alle indagini parli con no… - zazoomblog : “Dobbiamo valutare”. Viviana Parisi tutte le fasi dell’autopsia sulla donna trovata morta a Caronia - #“Dobbiamo… - vincenzolarosa_ : RT @DevisZanaga: Viviana Parisi era bellissima e carica di energia, ma purtroppo la depressione non si vede. Per noi resterà sempre Dj Vivi… -