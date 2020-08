The Last of Us 2: Non solo un videogame con gli zombie – Ne parliamo assieme a Quei due sul server (QDSS) (Di martedì 11 agosto 2020) The Last of Us (TLOU) della casa videoludica Naughty Dog, arrivato al suo secondo capitolo, fa parte di quel ristretto Olimpo di “storie giocate” difficili da classificare. Se qualcuno ha dubbi sul fatto che i videogame possano essere definiti arte, di fronte a fenomeni che uniscono le suggestioni cinematografiche alla piena immersione del gameplay, deve fermarsi qualche minuto interdetto. parliamo di titoli molto diversi tra loro per come sono stati mescolati assieme diversi elementi: ci sono gli enigmi ambientali, dove il giocatore deve far andare avanti il personaggio nella storia, risolvendo rompicapi e trovando scorciatoie; le fasi di combattimento, come lo shooting (dove si spara); e le cut scene, ovvero le parti non giocabili, interamente cinematografiche. Saper dosare tutti questi elementi ... Leggi su open.online

