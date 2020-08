Per l’iPhone 12 solo 4G bisognerà attendere il 2021? Sarebbe il quinto (Di martedì 11 agosto 2020) L'ultima e strabiliante anticipazione del mondo Apple prevede l'uscita dell'iPhone 12 con il solo supporto al 4G non in autunno, semmai ad inizio 2021. La rilevazione, non ufficiale questo è chiaro, lascia più che interdetti e potrebbe essere pure una strategia non tanto lungimirante per Apple. Chi ritiene che un iPhone 12 4G (il quinto della serie e dunque con la mancanza del supporto al 5G) possa giungere solo ad inizio 2021? La "profezia" proviene da una ricerca della Wedbush Securities per opera degli analisti Daniel Ives, Strecker Backe e Ahmad Khalil. Questi ultimi ritengono che nel corso dell'autunno ci sarà il lancio di ben 4 iPhone 12 ma tutti nella variante 5G. solo in un secondo momento, probabilmente durante il mese di febbraio, ... Leggi su optimagazine

