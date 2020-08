Matthaus: "Lewandowski è più forte di Messi" (Di martedì 11 agosto 2020) MONACO DI BAVIERA, Germania, - L'ex giocatore - tra le altre - di Bayern Monaco , Inter e della nazionale tedesca, Lottar Matthaus, non ha perso occasione per sminuire il Barcellona in vista della ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Matthaus: 'Lewandowski è più forte di Messi': Nella sfida di #ChampionsLeague tra Bayern Monaco e Barcellona, l'ex… - sportli26181512 : Matthäus esalta Lewandowski: “Il migliore al mondo è lui, meglio di Messi”: Matthäus esalta Lewandowski: “Il miglio… - zazoomblog : Matthäus esalta Lewandowski: “Barcellona-Bayern Monaco? Messi giocherà contro il suo successore come migliore del m… - ItaSportPress : Matthäus esalta Lewandowski: 'Barcellona-Bayern Monaco? Messi giocherà contro il suo successore come migliore del m… -

Ultime Notizie dalla rete : Matthaus Lewandowski Matthaus: "Lewandowski è più forte di Messi" Corriere dello Sport.it Matthäus esalta Lewandowski: “Barcellona-Bayern Monaco? Messi giocherà contro il suo successore come migliore del mondo…”

Una sorta di passaggio di consegne. Barcellona-Bayern Monaco di Champions League sarà anche questo, almeno per Lothar Matthäus. L’ex giocatore ha condiviso le sue aspettative per la prossima partita d ...

Matthaus contro il Barça: "Solo con tanti errori il Bayern Monaco può perdere ai quarti"

Matthaus contro il Barça: "Solo con tanti errori il Bayern Monaco può perdere ai quarti". vedi letture. Stanno facendo discutere le parole di Lothar Matthaus, ex stella del Bayern Monaco, che ai micro ...

Una sorta di passaggio di consegne. Barcellona-Bayern Monaco di Champions League sarà anche questo, almeno per Lothar Matthäus. L’ex giocatore ha condiviso le sue aspettative per la prossima partita d ...Matthaus contro il Barça: "Solo con tanti errori il Bayern Monaco può perdere ai quarti". vedi letture. Stanno facendo discutere le parole di Lothar Matthaus, ex stella del Bayern Monaco, che ai micro ...