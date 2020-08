Hong Kong, la cauzione libera dal carcere Jimmy Lai e Agnes Chow (Di martedì 11 agosto 2020) Hong Kong: a seguito del pagamento di una sostanziosa cauzione, Jimmy Lai e l’attivista Agnes Chow sono stati rilasciati dopo l’arresto di lunedì. Tra le dieci persone arrestate lunedì per aver infranto la cosiddetta “legge sulla sicurezza nazionale”, c’erano il magnate dell’informazione Jimmy Lai e l’attivista pro-democrazia di Honk Kong Agnes Chow. Questi ultimi, come … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

(ANSA) - PECHINO, 12 AGO - Il magnate dei media Jimmy Lai, tra i principali sostenitori del fronte democratico di Hong Kong, è stato rilasciato in tarda serata, all'indomani del suo arresto per la vio ...