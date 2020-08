Europa League 2019/2020, semifinali: le squadre qualificate (Di martedì 11 agosto 2020) Domenica 16 agosto e lunedì 17 agosto le quattro migliori squadre in Europa League scenderanno in campo in occasione delle semifinali dell’edizione 2019/2020 della competizione continentale. Siviglia/Wolves e Manchester United/Copenaghen da un lato, Inter/Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk/Basilea dall’altro. Quale sarà l’esito della competizione continentale? Scopriamolo su Sportface.it che al termine delle partite dei quarti di finale vi offrirà pagelle e approfondimenti sul prossimo turno. Le squadre qualificate Domenica 16 agosto, 21:00 Wolverhampton o Siviglia vs MANCHESTER UNITED (Colonia) Lunedì 17 agosto, 21:00 INTER vs Shakhtar Donetsk o Basilea (Düsseldorf) Leggi su sportface

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - bbbnzl30 : @GuidoRizieri @keymor_ @Milestemplaris Nono La prima edizione con il nome Europa League è stata quella 2009-10 - Milestemplaris : @GuidoRizieri @bbbnzl30 @keymor_ Non è del tutto esatto, è iniziata a chiamarsi Europa League nel 2009 o giù di lì. -