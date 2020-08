Castrovillari, entrano in casa di un invalido e la incendiano: tre arresti (Di martedì 11 agosto 2020) Grave episodio a Castrovillari, dove tre persone sono entrate in casa di un invalido tirandogli dell’acqua ed infine incendiando l’abitazione: tre arresti A Castrovillari, in provincia di Cosenza, tre persone hanno prima umiliato un invalido e poi bruciato la sua casa. Erano in tre e si sono introdotti abusivamente nella casa della persona invalida mentre stava riposando, per poi gettargli dell’acqua addosso. Poi, non contenti dell’abuso sulla povera vittima, i tre hanno dato fuoco alla casa dell’invalido. Tempestivo l’intervento delle autorità per spegnere le fiamme e rintracciare i colpevoli di questo bruttissimo gesto. Il Gip del Tribunale di Castrovillari ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Castrovillari entrano Castrovillari, entrano in casa di un invalido e la incendiano: tre arresti BlogLive.it Discariche di Cassano e Castrovillari, la Regione finanzia la chiusura

Nuove risorse a sostegno della bonifica delle discariche di Cassano all’Ionio e Castrovillari. Attraverso la rimodulazione dei fondi europei, stanziati altri 3.700.000 euro, per una spesa che così sar ...

Branco aggredisce invalido civile e gli brucia casa, tre arresti a Castrovillari

Un invalido civile è stato preso di mira dal branco che è finito per incendiargli casa. Per questo tre persone sono finite in carcere. Branco contro invalido civile. E’ accaduto a Castrovillari in pro ...

Nuove risorse a sostegno della bonifica delle discariche di Cassano all’Ionio e Castrovillari. Attraverso la rimodulazione dei fondi europei, stanziati altri 3.700.000 euro, per una spesa che così sar ...Un invalido civile è stato preso di mira dal branco che è finito per incendiargli casa. Per questo tre persone sono finite in carcere. Branco contro invalido civile. E’ accaduto a Castrovillari in pro ...