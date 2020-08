Adescava bimbi in spiaggia. Un uomo fermato a Cogoleto (Di martedì 11 agosto 2020) Avvicinava piccoli tra i 7 e i 10 anni e proponeva bagni in mare in cambio di regali. Tradito dalle segnalazioni dei genitori allarmati, trentenne bloccato in stazione Leggi su ilsecoloxix

Ultime Notizie dalla rete : Adescava bimbi Adescava bimbi in spiaggia. Un uomo fermato a Cogoleto Il Secolo XIX Adescava minori via social, le indagini da Palermo nel basso Salento

GAGLIANO DEL CAPO – Avrebbe adescato minorenni via social, tramite il sistema di messaggistica Whatsapp e profili Facebook, chiaramente usando profili fittizi, per procurarsi materiale pedopornografic ...

Travestito da donna adesca ragazzini su Facebook e abusa di loro: condannato a 7 anni

Usava un falso profilo femminile in rete e sui social per adescare minorenni e portarli a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna abusava di loro. Per questo un operai ...

GAGLIANO DEL CAPO – Avrebbe adescato minorenni via social, tramite il sistema di messaggistica Whatsapp e profili Facebook, chiaramente usando profili fittizi, per procurarsi materiale pedopornografic ...Usava un falso profilo femminile in rete e sui social per adescare minorenni e portarli a casa sua a Saronno, in provincia di Varese, al buio, travestito da donna abusava di loro. Per questo un operai ...