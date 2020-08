Smalling vuole aspettare ancora la Roma, il sondaggio Inter è del 27 luglio (Di lunedì 10 agosto 2020) Chris Smalling vuole sempre la Roma, i recenti post social lo hanno confermato. E il cambio imminente della proprietà può riaprire una partita che il club giallorosso avrebbe dovuto chiudere con un bel po’ di anticipo. Nel frattempo i sondaggi di altri tre club italiani ci sono già stati, come da noi anticipato lo scorso 27 luglio. Ma c’è da fare un bel distinguo: la Juve è molto ben coperta in quel ruolo, il Napoli deve prima cedere Koulibaly, mentre l’Inter potrebbe avere in uscita Godin o Skriniar e ha rapporti eccellenti con il Manchester United come certificato dalle operazioni Lukaku e Sanchez. Quindi, ora tocca alla Roma che è in attesa dell’insediamento della nuova proprietà e che, nel caso di ... Leggi su alfredopedulla

gonezah23 : chi vuole Smalling ha problemi seri - GM_Z_6 : Dopo che tuttostocazzoasroma ha detto che presto rivedremo smalling (??) è uscita la notizia che Marmotta lo vuole all’Inter. - sportli26181512 : #Altrenotizie #calciogiocato L’Inter pensa a Smalling, lo United chiede 20 milioni: Inter su Smalling – Superati gl… - Riccard29512548 : @TGol61 Per me Smalling può essere una soluzione perché Conte al posto di Skiriniar vuole uno esperto anziché Kumbu… - dipralb : @gianlulosito Milenkovic più funzionale di Smalling se si vuole continuare a giocare a 3. Vanno capite però le cond… -